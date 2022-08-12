Центробанк спрогнозировал возврат российской экономики к потенциальному росту в 2025 году

В 2025 году в России экономика вернется к потенциальным темпам роста. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года.

«Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%», — сказано в документе.

Кроме того, базовый сценарий предполагает снижение инфляции до 4% к 2024 году и ее дальнейшее нахождение у этого уровня.

Ранее Bloomberg подсчитал, что ВВП России во втором квартале 2022 года сократился на 4,7%. Согласно оценкам опрошенных экспертов, экономика России может потерять четыре года роста, вернувшись к показателям второго квартала 2018 года.

До этого согласно макропрогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к 2025 году экономика России выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2–2,7% ежегодно до 2030 года.