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Bloomberg подсчитал, что ВВП России во втором квартале 2022 года сократился на 4,7%

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Во втором квартале 2022 года ВВП России сократился на 4,7% в годовом исчислении. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

Согласно оценкам опрошенных экспертов, экономика России может потерять четыре года роста, вернувшись к показателям второго квартала 2018 года.

«Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2 процента, поскольку европейский запрет на покупку российских энергоносителей снизит экспорт», — рассказал экономист Александр Исаков.

По информации агентства, спад экономики оказался менее резким по сравнению с первоначальными опасениями. Однако Центробанк прогнозирует увеличение спада в предстоящие кварталы. При этом восстановления экономики не стоит ждать до второй половины следующего года.

Ранее сообщалось, что к концу следующего года более 330 тыс. жителей Германии могут потерять работу, если цены на газ этой осенью вырастут в два раза.

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