Reuters: европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию

Один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft («Словнафт») и источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

«Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», — сказали в Slovnaft.

Другой источник поделился, что платеж был разблокирован голландским банком ING (INGA.AS), благодаря чему Чехия получит нефть уже в эту субботу, 13 августа.

Накануне в «Нафтогаз Украины» заявили, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.

В свою очередь российская «Транснефть» сообщила, что Украина подтвердила оплату транзита нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию.