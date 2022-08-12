Резкое снижение доходов вне нефти и газа в РФ связали с проблемами металлургов и санкциями

Резкое падение доходов вне нефти и газа в июле 2022 года произошло из-за того, что у металлургов появились проблемы, а деловая активность в стране замедлилась из-за санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Минфина.

В июле 2022 года ненефтегазовые доходы бюджета рухнули на 29% и составили 990 млрд рублей, что стало антирекордом как минимум за 11 лет. Нефтегазовые доходы также снизились, но не так значительно, всего на 22%, до 771 млрд рублей. Общее сокращение бюджетных доходов составило 26% по сравнению с июлем прошлого года, а совокупные поступления оказались на уровне 1,76 трлн рублей.

Эксперты сошлись во мнении, что снижение доходов, которые не связаны с нефтью и газом, произошли из-за воздействия антироссийских санкций на экономику страны. В последнее время бизнес стал испытывать проблемы с прибыльностью, а активность снизилась. В частности, первый удар на себя приняла отрасль металлургии, против который были введены самые серьезные ограничения.

Аналитики посчитали, что усиление рубля снижает поступления в бюджет от продажи нефти и газа, так как ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты устанавливаются в долларах, а НДПИ на нефть и газ прямо пропорционален обменному курсу доллара к рублю. Что же касается ненефтегазовых доходов, то ситуация в третьем квартале 2022 года будет напряженной, так как в короткие сроки наладить работу с новыми рынками достаточно сложно. Поэтому ненефтегазовые доходы снова сократятся. Однако для более точных прогнозов необходимо увидеть результаты августа.

В начале августа пресс-служба Минфина заявила, что объем дополнительных нефтегазовых доходов государственной казны оказался ниже ожиданий на 74,7 млрд рублей. Российское министерство финансов рассчитывало, что в июле бюджет страны получит 259,1 млрд рублей, но результат оказался почти на 30% хуже.