Bloomberg: посол Украины Маркарова призвала США ввести санкции против частных банков РФ

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова призвала Минфин США внести в американские санкционные списки все частные российские банки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — приводит слова посла агентство.

Как сообщила Маркарова в интервью агентству, администрация президента Украины Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой санкционный список.

21 июля страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине. В список попал в том числе и Сбербанк.

Позже в кредитной организации заявляли, что включение их в седьмой пакет санкций ЕС против России не повлияет на работу регулятора внутри РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.