Только 15% россиян остаются работать в той же сфере, где начинали карьеру

Не более 15% россиян остаются работать в той же сфере, где получили первый трудовой опыт. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа», с результатами исследования которых ознакомилась «Газета.Ru».

Почти половина (47%) из тех, кто остался в своей «начальной» отрасли, объяснили, что первая работа полностью соответствовала их специальности. Треть таких «верных» профессии граждан сообщили, что им просто нравится то, чем они занимаются.

57% опрошенных рассказали, что нынешняя их сфера деятельности кардинально отличается от первого трудового опыта. При этом мужчины меняют профессию чаще, чем женщины – 62% против 53% соответственно.

Исследование также показало, что две трети россиян (67%) начинали свой трудовой путь с постоянной работы на полный день и только для 28% карьера начиналась с подработки.

Самыми популярными отраслями, где россияне получали первый трудовой опыт, стали строительство (17%), продажи (14%), административные должности (10%). Сейчас юноши в возрасте от 16 до 24 лет в качестве первого заработка часто выбирают еще ретейл (10%) и сферу логистики (7%). Начинающие трудовой путь девушки, кроме продаж административной работы, часто склоняются к сфере HoReCa (9%).