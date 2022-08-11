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Евро превысил 63 руб. на Московской бирже впервые с 1 августа

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Global Look Press

Курс евро на Московской бирже поднимался в ходе торгов выше 63 руб. впервые с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Максимального значения в ходе дня европейская валюта достигала к 16:54 (мск) — 63,01 руб. Но к 17:02 рост замедлился и скорректировался до 62,85 руб.

Доллар в это время торговался на уровне 60,67 руб.

Ближе к закрытию торгов в 18:32 (мск) европейская валюта стоила 62,72 руб., американский доллар — 60,74 руб.

Накануне сообщалось, что курс доллара США снижался к другим мировым валютам после публикации данных о замедлении инфляции в США. Американская валюта теряла в цене к евро 1%, до $0,96. $1 снижался до 0,81 фунтов стерлингов, теряв 0,99%. Относительно китайской валюты доллар падал до 6,72, теряв в цене 0,37%.

В конце июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, согласно которому доллар может вернуться к значениям 24 февраля – 76 руб. – к концу года. По его словам, есть несколько доводов в пользу среднесрочного ослабления рубля к уровням начала 2022 года.

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