Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи части бизнеса в России

Венгерский OTP Bank рассматривает возможность по продаже своей «дочки» («ОТП Банка»). Об этом сообщается в отчете кредитной организации.

«Руководство ОТП применяет принцип «непрерывности деятельности», однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — отметили в публикации.

В документе также указали, что рассматриваемые варианты по продаже никак не снижают акционерскую стоимость. При этом есть возможность положительного влияния на данное решение со стороны акционеров.

В середине июля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России.