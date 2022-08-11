Депутат Исаев заявил, что ЕР пока не обсуждала проект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей

Фракция «Единой России» в Госдуме пока не ознакомилась с текстом законопроекта ЛДПР о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей, который внесли на рассмотрение нижней палаты сегодня. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

«Я еще пока не видел этого законопроекта ЛДПР, не беседовал с коллегами из фракции «Единая Россия» по этому поводу. В «Единой России» пока этот законопроект не обсуждали, но в ближайшее время будем обсуждать обязательно», — подчеркнул Исаев.

Он добавил, что фракция «Единая Россия» выступает за поэтапное повышение размера минимальной оплаты труда в стране.

«МРОТ, безусловно, должен расти, но под принятием решения должны быть конкретные экономические расчеты, которые покажут обоснованность данной меры. Госдума не может принять решение, которое будет экономически не обеспечено», — резюмировал Исаев.

11 августа ЛДПР внесла в Госдуму инициативу с повышением минимальной зарплаты до 30 тыс. рублей с 1 января 2023 года. Авторы документа рассчитывают, что это облегчит последствия инфляции, а также снизит уровень бедности населения. По подсчетам парламентариев, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей.

Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов утверждал, что существующая методика повышения МРОТ не отвечает текущей экономической ситуации в стране.