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У россиян стали популярны шопинг-туры в Белоруссию

АТОР: россияне отправляются в Белоруссию ради шопинг-туров

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Depositphotos

Российские туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня и шопинг-поездки в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анна Овсянкина рассказала о более чем 60% увеличении продаж путевок в Белоруссию. Она также отметила и новый тренд — шопинг-туры. В частности, по карте «Мир» там доступны покупки во многих магазинах, как масс-маркета, так и брендового сегмента.

Овсянкина подчеркнула, что средний возраст платежеспособных туристов составляет 25-45 лет, благодаря им и происходит изменение потребительских предпочтений.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах «Мультитур» уже 10-15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50%», — указали эксперты туроператора «Мультитур».

В конце июля в АТОР сообщили, что на Кубе завершен первый этап по внедрению в стране платежной системы «Мир», и у туристов появилась возможность снимать наличные с карт в местной валюте.

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