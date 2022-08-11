Законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей внесли на рассмотрение в Госдуму

В Госдуму на рассмотрение официально поступил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей с 1 января 2023 года.

В пояснительной записке указали, что увеличение МРОТ необходимо для обеспечения приемлемого уровня жизни граждан России в условиях снижения доходов, инфляции и введения антироссийских санкций.

Авторы законопроекта отметили, что повышение МРОТ до 30 тыс. рублей составит около 200% от искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. При этом в развитых и развивающихся странах МРОТ как минимум в два раза больше, чем прожиточный минимум.

Ранее в четверг депутаты Государственной думы предложили с 1 января следующего года увеличить до 30 тысяч рублей МРОТ. По подсчетам парламентариев, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей.