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Минобороны Турции заявило, что судно с зерном не смогло выйти из украинского Черноморска

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Murad Sezer/Reuters

Одно из судов, которые должны были покинуть украинский порт Черноморск для доставки зерна, не смогло выйти в результате погодных условий. Об этом заявили представители Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — пояснили в турецком МО.

В настоящий момент примерный срок начала выполнения рейса и предполагаемое время прибытия в турецкий порт не называются.

Также нет сведений, как долго будет непогода в регионе.

10 августа стало известно, что судно с украинским зерном прибыло в Албанию. Погрузка была завершена 28 июля, и судно стало первым на маршруте после начала специальной военной операции России на Украине.

Также 8 августа из порта Черноморск вышел сухогруз «Аризона» с кукурузой, а из порта Южный — «Сакура» с соей. Они направились к Либерии.

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