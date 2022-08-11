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Стало известно о перспективах разработки валюты стран БРИКС

Экономист Шульгин рассказал о разработке валюты стран БРИКС

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

О перспективах международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Об этом пишет агентство «Прайм».
Эксперт уточнил, что новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга, а также для проведения взаиморасчетов между дружественными государствами.

Новая валюта могла бы избежать рисков, добавил Шульгин, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС. Помимо этого, это поможет защитить их от рисков расчетов в долларах и евро.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.

Ранее сообщалось, что санкции против России ускоряют процесс снижения роли доллара в развитии альтернативных экономик. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, из-за того, что США будут пытаться разъединить эконмические связи своих конкурентов, все больше многие страны захотят расчетной независимости. Благодаря этому могут развиться альтернативные валютные корзины стран БРИКС или ШОС.

Он добавил, что в современном мире каких-либо препятствий для создания новой международной системы взаиморасчетов нет. В этом вопросе достаточно общего решения стран-участников.

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