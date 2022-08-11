Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу этого года

Карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендию Пенью.

«Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы», — заявил журналистам дипломат.

С прошлого года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в стране, указал Гармендию Пенью.

По словам дипломата, для островного государства это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки.

Сейчас российские карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Турции, Киргизии, Узбекистане, Армении, Вьетнаме, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками. В частности, банки теперь принимают карты Сбера и ВТБ. Турецкие банки, принявшие решения принимать карты подсанкционных банков, рискуют попасть под вторичные санкции со стороны.