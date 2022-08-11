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ВВП России предсказали плановый рост, начиная с 2025 года

«Известия»: экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году

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Depositphotos

К 2025 году экономика России выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2–2,7% ежегодно до 2030 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По информации издания, в ближайшие 10–15 лет санкционное давление на Россию сохранится. В ЦМАКП подчеркивают, что санкции вводятся надолго, а их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс. Однако со временем, санкции подвергаются «эрозии».

«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», — сообщается в прогнозе ЦМАКП.

В качестве самого вероятного пути развития российской экономики указывается сценарий «Активной трансформации». При нем рост экономики начнется с 2025 года, и в 2025–2027 годах увеличение ВВП будет держаться в диапазоне 2,2–2,6%. В 2028–2030 годах рост составит 2,3–2,7%.

Ранее в Минфине сообщали, что объем Фонда национального благосостояния вырос на 1,4 трлн рублей.

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