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Bloomberg: кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 года

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Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% задолженности страны по внешним обязательствам, решили отсрочить выплаты до 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в украинском министерстве финансов.

По информации агентства, общая сумма внешней задолженности Украины составляет $19,6 млрд. Отмечается, что отсрочка платежей позволит Киеву сохранить $5,8 млрд.

Bloomberg сообщил, что дефицит бюджета страны составляет около $5 млрд ежемесячно. 10 августа согласие на отсрочку платежей по кредитам получили украинские компании «Укравтодор» и «Укрэнерго». Добиться замораживания платежей пока не удается по государственной энергетической компании «Нафтогаз» — последний срок для одобрения кредиторами отсрочки — 12 августа.

Ранее сообщалось, что группа кредиторов Киева согласилась отсрочить обслуживание внешнего долга страны с 1 августа 2022 до конца 2023 года с возможностью продления на год.

До этого Reuters писал, что иностранные кредиторы «Нафтогаза» не согласились на просьбу предприятия об отсрочке выплаты долга на два года.

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