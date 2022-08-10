Банк России не поддержал предложения о введении идентификации для борьбы с мошенниками

Российский Центробанк рассмотрел предложения по введению дополнительного подтверждения и идентификации при переводе денег с карты на карту. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Банка России.

В регуляторе указали, что нормативными актами ЦБ уже установлены требования к идентификации, в том числе пин-коды и СМС-пароли.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы. В большинстве случаев человек осознает, что стал жертвой мошенников, спустя время, когда отменить перевод невозможно», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Также в Центробанке сообщили, что обсуждают с министерством внутренних дел (МВД) механизмы информационного взаимодействия для более эффективной борьбы с мошенниками.

Ранее 10 августа сообщалось, что российскому Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. руб. на счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициативу рассматривали в качестве новой меры борьбы с мошенниками.