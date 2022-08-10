В Молдавии начали отключать газ из-за неуплаты

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram-канале сообщил, что предприятие прекращает поставки газа должникам.

«С 1 августа газораспределительные предприятия «Молдовагаз» начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа», — написал Чебан.

По его словам, в течение недели было отключено более 700 точек потребления, задолженность которых превышает четыре миллиона леев (более $200 тыс. — «Газета.Ru»).

Чебан отметил, что получить доступ к газу должники смогут только после погашения суммы долга и оплаты тарифа на повторное подключение. Кроме того, граждане, попавшие в данную категорию, должны будут оплачивать газ авансом.

С ноября 2021 года в Молдавии введен режим чрезвычайного положения в энергетике.

Ранее в лесном фонде Молдавии заявили, что граждане активно запасаются дровами из-за кризиса.