Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Карелии женщина, желавшая разбогатеть, месяцами отправляла деньги мошенникам

МВД: лжеброкер выманил у жительницы Карелии 2,6 млн рублей
Shutterstock

Жительница Кондопоги потеряла 2,6 млн рублей на инвестициях, поверив лжеброкеру. Об этом сообщает полиция Карелии.

Все началось со случайного знакомства в интернете. Новый знакомый по имени Александр представился работником брокерской компании и убедил 47-летнюю женщину установить специальное приложение и начать «инвестировать».

Они общались с октября по декабрь, и за это время местная жительница лишилась накоплений и взяла кредиты. Сначала она перевела 600 тыс. рублей из личных сбережений, а потом оформила два миллионных кредита в разных банках.

Все эти денежные средства тоже ушли на счета аферистов. Однако, когда пришло время выводить «прибыль», деньги испарились.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее мать военного отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537637_rnd_2",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+