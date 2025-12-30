В Карелии женщина, желавшая разбогатеть, месяцами отправляла деньги мошенникам

Жительница Кондопоги потеряла 2,6 млн рублей на инвестициях, поверив лжеброкеру. Об этом сообщает полиция Карелии.

Все началось со случайного знакомства в интернете. Новый знакомый по имени Александр представился работником брокерской компании и убедил 47-летнюю женщину установить специальное приложение и начать «инвестировать».

Они общались с октября по декабрь, и за это время местная жительница лишилась накоплений и взяла кредиты. Сначала она перевела 600 тыс. рублей из личных сбережений, а потом оформила два миллионных кредита в разных банках.

Все эти денежные средства тоже ушли на счета аферистов. Однако, когда пришло время выводить «прибыль», деньги испарились.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

