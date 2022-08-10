Молдавия не сможет в августе заплатить «Газпрому» за топливо

Энергетическая компания Молдовагаз не сможет заплатить «Газпрому» за газ, который страна потребит в августе. Об этом глава предприятия Вадим Чебан сказал изданию Newsmaker.md.

Дело в том, что у компании недостаточно денег для расплаты.

По его словам, компания уже попросила у российской стороны отсрочку по платежам, но пока не получила ответ. В «Молдовагаз» выразили надежду, что в октябре — декабре 2022 года в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена топлива существенно снизится.

«При существующей методологии (расчета тарифов на газ) не вижу как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — заявил Чебан.

В начале августа стало известно, что энергетическая компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить платеж за август, поскольку новый тариф для потребителей внутри страны не покрывает стоимость закупки топлива и его транспортировку.

До этого председатель правления «Молдовгаза» Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.