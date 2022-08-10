Reuters: индийские компании оплачивают российский уголь в валюте Китая и ОАЭ

Индийские энергетические компании предпочитают оплачивать российский уголь не долларами США, а китайскими юанями, дирхамами ОАЭ и гонконгскими долларами. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Таким образом индийская сторона хочет снизить риски нарушения западных санкций. По информации агентства, за июнь компании этой страны оплатили валютами, отличными от доллара, 742 тыс. тонн российского угля.

На юань пришелся 31% недолларовых платежей за российский уголь в июне, на гонконгский доллар — 28%. Через эмиратский дирхам энергетические компании совершали около одной шестой платежей.

В июне стало известно, что Россия в период с января по март 2022 года в 2,7 тыс. раз увеличила объемы поставок энергетического угля в Индию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце июля агентство Bloomberg написало, что Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая.