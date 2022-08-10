В Price.ru подсчитали, что в России на 23% вырос спрос на подержанные холодильники

В России с апреля по июнь 2022 года спрос на подержанные холодильники вырос на 23%. Об этом сообщило издание РБК Life со ссылкой на информацию аналитиков интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru.

По данным экспертов, россияне скупают старую технику белорусской компании «Атланта» и российского производителя «Бирюса». Популярностью пользуются еще китайские бренды Haier и Hisense.

При этом россияне перестают интересоваться производителями, которые раньше были лидерами на рынке — это корейские Samsung и LG, немецкая компания Bosch, американская Whirpool, японская Sharp.

Стоимость новых моделей брендов, пользующихся спросом у россиян, составляет от 20 до 30 тысяч рублей и выше. В среднем холодильник «Бирюса» стоил во втором квартале 2022 года от 19 тысяч до 21 тысячи рублей, а модель «Атлант» — от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Китайские холодильники продаются по более высокой цене. Модель Haier можно купить от 77 тысяч рублей, а Hisense — за 61 тысячу рублей.

В июне сообщалось, что на «Авито» начали набирать популярность хрустальные и фарфоровые сервизы советских времен.