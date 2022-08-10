Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На гомельчанина, который поджег декоративного медведя, завели уголовное дело 16:48
Джим Керри продает NFT-видео с участием дочери за $50 тыс. 16:48
Samsung анонсировала новый смартфон Galazy Z Flip 4 за $999 16:46
Хоккеист СКА Воробьев признался в даче взятки и может сесть в тюрьму на 12... 16:45
Американский доллар подешевел к мировым валютам после данных о замедлении... 16:40
Представитель МИД Украины Николенко: никто из 112 россиян не получил визу с 1... 16:39
Постпред РФ в Вене назвал фейками заявления Киева о «минировании»... 16:39
Додон обвинил президента Молдавии Санду в содействии публичным оскорблениям его... 16:38
Инженеры создали крошечного робота, способного прыгать и бегать как гепард 16:37
Постпред РФ в Вене Ульянов: Запад поощряет Киев к продолжению нападений... 16:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Price.ru подсчитали, что в России на 23% вырос спрос на подержанные холодильники

close
100%
Avito

В России с апреля по июнь 2022 года спрос на подержанные холодильники вырос на 23%. Об этом сообщило издание РБК Life со ссылкой на информацию аналитиков интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru.

По данным экспертов, россияне скупают старую технику белорусской компании «Атланта» и российского производителя «Бирюса». Популярностью пользуются еще китайские бренды Haier и Hisense.

При этом россияне перестают интересоваться производителями, которые раньше были лидерами на рынке — это корейские Samsung и LG, немецкая компания Bosch, американская Whirpool, японская Sharp.

Стоимость новых моделей брендов, пользующихся спросом у россиян, составляет от 20 до 30 тысяч рублей и выше. В среднем холодильник «Бирюса» стоил во втором квартале 2022 года от 19 тысяч до 21 тысячи рублей, а модель «Атлант» — от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Китайские холодильники продаются по более высокой цене. Модель Haier можно купить от 77 тысяч рублей, а Hisense — за 61 тысячу рублей.

В июне сообщалось, что на «Авито» начали набирать популярность хрустальные и фарфоровые сервизы советских времен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть