Венгерская и словацкая компании оплатили транзит нефти из России через территорию Украины

Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через украинскую территорию сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления компаний.

В венгерской и словацкой компаниях заявили, что российские и украинские власти согласовали оплату транзита со стороны Будапешта и Братиславы, поэтому в ближайшие дни поставки по нефтепроводу возобновятся.

Напомним, что с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой поступает углеводород в Венгрию, Словакию и Чехию.

Ранее в Общественной службе новостей: страны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки российской сырой нефти. Запрет ЕС на эти поставки вступит в силу через четыре месяца.