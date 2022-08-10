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В Норвегии зафиксирована рекордная инфляция за 34 года

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Цены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 1988 года. Представитель Центрального статистического бюро королевства Эспен Кристиансен отметил, что основным фактором инфляции стало «историческое» повышение цен на продукты и безалкогольные напитки. Об этом сообщило ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что с июня по июль продукты и напитки выросли в цене на 7,6%, что в 3,45 раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Мы никогда раньше не сталкивались с таким ростом цен на продукты за один месяц», — сказал Кристиансен.

Ранее сообщалось, что в Норвегии товары и услуги за год выросли на 6,3%.

В конце июня в отчете Банка международных расчетов сообщалось, что мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской спецоперации на территории Украины.

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