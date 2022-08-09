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Bloomberg: Россия хочет отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка

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Денис Абрамов/ТАСС

В России планируют отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития (ЕАБР), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕАБР — международная финансовая организация, которая направлена на содействие экономическому росту государств – участников этой структуры. Кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Уточняется, что Москва намерена совместно с Минском сократить долю в уставном капитале до 50%. Новым держателем акций может стать Казахстан. На сегодняшний день доли в уставном капитале ЕАБР распределяются следующим образом: России принадлежит 65,97%, Белоруссии — 1%, Казахстану — 32,99%.

В Bloomberg объяснили намерение Москвы желанием перестраховаться на случай введения санкций со стороны США и Евросоюза из-за военных действий на Украине. Многие поддерживаемые Россией организации уже попали под санкции, поэтому страна хочет исключить риски в ситуации с кредитором.

В середине июля аналитики ЕАБР в обзоре о состоянии экономик региона высказали мнение, что укрепление рубля к доллару во втором квартале 2022 года может оказать «ощутимые и неоднозначные последствия» для экономик Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, которые вместе с Россией образуют Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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