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Турция может обсудить создание «энергетического коридора» для поставок газа в Европу

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Murad Sezer/Reuters

Турция на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планирует обсудить вопрос касательно создания «энергетического коридора». Об этом сообщает Türkiye Gazetesi.

Планируется, что тему затронут в сентябре в Узбекистане.

При этом Турция в ШОС не входит, но является партнером организации.

В ШОС числятся восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Также Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия обладают статусом государств-наблюдателей при организации.

Предварительно, Анкара после того, как при ее посредничестве удалось договориться о вывозе зерна из украинских портов, может помочь в разрешении энергетического кризиса в Европе. Для этого будут проводиться транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны через свою территорию.

Официальных подтверждений о будущей встрече, где обсудят перспективы «энергетического коридора», пока нет.

В конце июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из желающих присоединиться к ШОС стран выстроилась очередь.

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