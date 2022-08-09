Финский министр потребовал от госкомпании Gasum прекратить закачку СПГ из России

Министр по делам Евросоюза и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен потребовала от государственной нефтегазовой компании Gasum Oy прекратить закачку СПГ из России, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Импорт СПГ из России должен прекратиться, потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов. Это воля государственного собственника, и это также было заявлено в выводах Европейского совета», — заявила Туппурайнен.

Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая из-за отказа финской стороны оплачивать поставки в рублях. При этом Россия поставляла в Финляндию практически 100% потребляемого страной природного газа.

В отношении СПГ, согласно заключенному с «Газпромом» долгосрочного контракту, ситуация для Gasum Oy является сложной — в случае расторжения контракта, финская компания будет вынуждена заплатить значительные компенсации.

Ранее жителей Финляндии предупредили о почти пятикратном росте цен на электричество зимой.