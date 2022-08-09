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ЦБ: россияне подали свыше 1,5 тыс. жалоб на банки из-за комиссий по валютным счетам

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Depositphotos

За июнь и июль текущего года россияне подали в Банк России свыше 1,5 тыс. жалоб на введение банками РФ комиссий за хранение валюты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

Согласно его данным, еще почти 250 обращений по той же теме поступило от россиян в отношении деятельности брокеров.

Поводом для жалоб стало то, что российские кредитные и брокерские организации стали устанавливать плату для клиентов-физлиц за размещение валюты только текущим летом.

При этом участники рынка объясняли введение таких комиссий санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро.

«Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — пояснили в Центробанке.

Ранее ЦБ порекомендовал банкам заранее сообщать клиентам об изменении условий обслуживания.

Также в июле ряд банков ограничил открытие продуктов в валюте.

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