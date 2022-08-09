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«Укртранснафта» прекратила транзит нефти РФ по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию

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РИА «Новости»

Украинская государственная компания «Укртранснафта» временно завершила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Данное сырье поступало в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

«Укртранснафта» перестала прокачивать российскую нефть утром 4 августа. Речь идет о транзитных поставках через Украину...» — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы». Иные подробности прекращения поставок не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

30 июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

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