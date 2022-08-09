«Укртранснафта» прекратила транзит нефти РФ по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию

Украинская государственная компания «Укртранснафта» временно завершила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Данное сырье поступало в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

«Укртранснафта» перестала прокачивать российскую нефть утром 4 августа. Речь идет о транзитных поставках через Украину...» — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы». Иные подробности прекращения поставок не приводятся.

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