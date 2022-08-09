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Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили систему по борьбе с контрафактной продукцией

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Depositphotos

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили и договорились совместно вести единую цифровую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Онлайн-площадки будут вносить в систему данные о случаях размещения контрафакта, информацию о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Интернет-магазин, который выявил контрафакт, блокирует такие предложения на своем ресурсе.

Как отметил президент АКИТ Артем Соколов, онлайн-площадки ведут «беспрецедентную работу» по модерации своего ассортимента, благодаря чему контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров.

Подключиться к работе системы смогут все желающие интернет-ритейлеры. В АКИТ, кроме Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», входят около 80 компаний, среди которых «Ситилинк», Avito, Lamoda, «Связной», DNS.

В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю контрафактным и немаркированным товаром.

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