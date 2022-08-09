«Известия» сообщили, что осенью в РФ подорожает аренда жилья на 10-20%

Цены на арендное жилье в России текущей осенью могут вырасти на 10-20%. Об этом сообщает «Известия».

По словам участников рынка недвижимости, подорожать жилье в крупнейших городах страны может не менее чем на 10%.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10-15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%», — заявила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Объяснить рост цен на квартиры можно началом делового сезона, а также учебы в вузах, подчеркнула директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова.

Эксперт согласилась, что в среднем арендное жилье в России в крупных городах станет дороже на 10%.

Ранее стало известно, что в России с января по июль 2022 года ввели в эксплуатацию почти 58 млн кв. м жилья. Нарастить темпы строительства удалось благодаря отмене ряда обязательных процедур, в том числе снятию административных барьеров.