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РБК: импорт товаров из России в США сократился до минимума за 18 лет

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Maxim Shemetov/Reuters

Импорт российских товаров в США снизился до минимума с 2004 года на фоне введенных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

По данным американского аналога Росстата, в июне 2022 года экспорт товаров из США в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $661 млн. При этом взаимный товарооборот двух стран в июне составил $3 млрд, оказавшись в четыре раза меньше их среднемесячного оборота за прошлый год.

По данным Census Bureau, показатель американского импорта из России за июнь стал самым низким с февраля 2004 года (тогда было $653 млн) после того, как США заблокировали импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, на долю которых приходилось около 60% импорта, морепродуктов и алмазов.

В Бюро отметили, что экспорт из США в РФ в июне уменьшился до $58 млн, что стало на $19 млн меньше, чем в мае. Поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза, до $13 млн.

Census Bureau также сообщает, что поставки морепродуктов из России сократились с $347,9 млн в мае до $76,6 млн в июне. Импорт минеральных удобрений упал с $135,5 млн в мае до $88,8 млн в июне. При этом сильно заметно сократился импорт российского ядерного топлива в США. В июне он упал до менее $3 млн, в то время как мае составлял почти $114 млн.

По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России, однако в 2022 году Соединенные Штаты обогнала Турция. Ее товарооборот с РФ в июне достиг $5,88 млрд, добавили в РБК.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минсельхоз может отказаться от импорта семян из ЕС и США в качестве контрсанкций.

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