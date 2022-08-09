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В России подали иск к компании Nike

«Известия»: потребители в РФ предъявили иск к Nike и потребовали не прекращать работу

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании Nike за то, что она перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами после объявления об уходе из России. Об этом сообщает издание «Известия».

Первое заседание по иску к ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» пройдет 18 августа в Черемушкинском райсуде Москвы, отмечает издание.

Как говорится в иске, эти юридические лица несут обязанности по закону «О защите прав потребителей», в том числе замена товара по требованию покупателя, бесплатное устранение недостатков и возврат денежных средств.

Истец отмечает, что продавец должен выполнять эти обязательства в течение гарантийного срока товара или не менее двух лет.

«Импортер же должен их нести в течение срока службы товара или в течение десяти лет со дня передачи его потребителю», — пояснили в организации.

Там также заявили, что ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл», прекратив импорт, реализацию продукции Nike и ликвидируясь в России, поступают противоправно и нарушают возложенные на них законом обязанности.

Истец просит признать противоправными действия этих юридических лиц, принудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.

Компания Nike приостановила выполнение заказов в России 1 марта – покупки стали недоступны на веб-сайте и в приложении компании. Позже были закрыты и фирменные магазины бренда. В июне Nike объявил, что полностью уходит с российского рынка, а закрытые ранее магазины больше не откроются.

Ранее стало известно, что Nike продолжает торговать на российских маркетплейсах.

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