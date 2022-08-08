«Интерфакс»: бизнес Tetra Pak в России выкупит местный менеджмент за €1

Российская «дочка» шведской Tetra Pak, одного из крупнейших в мире производителей упаковки для пищевой продукции, сменит владельца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, сумма сделки составляет €1.

Другой источник отметил, что сделка еще проходит финальные этапы, а работа над новым брендом начнется после завершения всех формальностей.

Ранее сообщалось, что итальянская группа UniCredit планирует продать бизнес в России на условиях обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется.

Компания рассматривает сделки, которые дадут группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

Источники издания уточнили, что бизнес UniCredit в России привлек внимание не попавших под санкции российских финансовых учреждений и фирм, а также компаний из Китая, Турции и Индии.