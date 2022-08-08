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Нацбанк Украины разрешил обменникам самим устанавливать курс купли-продажи валюты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

По постановлению Нацбанка N172 (пункт 12-2) утверждается, что уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному регулятором.

Издание отмечает, что постановление вступило в силу 6 августа, а до этого действовало ограничение, кредитные организации и частные обменные пункты валют должны были покупать наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины запретил небанковским учреждениям обозначать курсы валют на своих табло.

Уточняется, что информация о курсах покупки или продажи валют должна быть предоставлена населению в виде копии приказа или распоряжения об установлении курсов.

В банке уточнили, что эта информация должна быть размещена исключительно в кассах учреждений, и небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи не должны размещать эту информацию вне касс и «привлекать к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами».

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