«Известия»: бренды одежды Sandro и Maje французской Groupe SMCP намерены уйти из России

Бренды одежды Sandro и Maje французской Groupe SMCP намерены уйти с российского рынка, сообщают «Известия», ссылаясь на топ-менеджера одного из ритейлеров, который знаком с ситуацией.

По информации издания, компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки. Предполагается, что бренды проработают до конца сезона.

Эксперты полагают, что уход этих брендов не сильно повлияет на рынок, так как они не сильно масштабны и известны в России, а их место займут другие марки компании. Например, Claudie Pierlot и Fursac.

«У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac», — рассказал «Известиям» один из собеседников.

Продавец магазина Sandro добавила, что компания планирует распродавать товар, но скидок и распродажи на остатки вещей не предвидится.

Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году.

Ранее после открытия магазина Н&М в ТЦ «Метрополис» на входе выстроилась огромная очередь.