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Две трети американцев заметили ухудшение в экономике США

Ipsos и ABC News: почти 70% жителей США считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

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Amber Searls/Reuters

Почти 70% жителей США выразили мнение, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда также считали 85% респондентов, следует из данных совместного опроса Ipsos и ABC News.

«Более двух третей американцев – 69% – считают, что ситуация в экономике страны ухудшается», — сказано в исследовании.

Лишь 12% респондентов убеждены, что экономика улучшается. А 18% опрошенных указали, что она не улучшается, но и не ухудшается. 62% не одобряют работу президента Соединенных Штатов Джо Байдена. 69% недовольны тем, как глава государства разбирается в ситуации с инфляцией.

Участниками опроса, который был проведен 5–6 августа, стали 665 взрослых.

Ранее Байден заявил, что рецессия не грозит экономике США. Как отметил американский лидер, в Соединенных Штатах Америки все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны. По его словам, на сегодняшний день число безработных в стране составляет 3,6%.

В первой половине июля сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов на 2022 год до 2,3%. Фонд понизил прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.

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