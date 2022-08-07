Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Shao Hui вместо IKEA. Пользователи «Яндекс.Маркета» пожаловались на подделки плюшевых... 16:48
Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» украинцев из-за доклада... 16:43
Продюсер Лавров объяснил, почему Галкин не критикует действия Израиля в секторе Газа 16:43
Администрация Энергодара: при повреждении ЗАЭС территория Украины «пострадает... 16:42
Опубликовано видео спасения рабочего из коллектора в Москве 16:30
Емельяненко рассказал, что не закодировался, но решил жениться на бывшей супруге 16:28
В Совфеде отреагировали на визит делегации Литвы на Тайвань 16:22
Times: предприниматель Сергей Науменко собирается оспорить в суде задержание... 16:22
Роналду не попал в стартовый состав «МЮ» на первый матч команды... 16:19
Футболиста «Боруссии» Шульца обвиняют в том, что он ударил беременную... 16:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СКЦ дал разрешение на заход в Босфор судам с зерном

close
100%
Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение перевозящим зерно с Украины сухогрузам Polarnet и Rojen, в которых был проведен досмотр, проход через Босфор, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Турции.

Как сообщили в военном ведомстве, СЦК также разрешил порожнему турецкому судну «Оспри С» следовать на Украину для вывоза сельхозпродукции.

Ранее в Совместном координационном центре заявили, что перевозки зерна с территории Украины по Черному морю в месяц составят от 2 до 5 млн тонн.

До этого замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть