СКЦ дал разрешение на заход в Босфор судам с зерном

Стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение перевозящим зерно с Украины сухогрузам Polarnet и Rojen, в которых был проведен досмотр, проход через Босфор, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Турции.

Как сообщили в военном ведомстве, СЦК также разрешил порожнему турецкому судну «Оспри С» следовать на Украину для вывоза сельхозпродукции.

Ранее в Совместном координационном центре заявили, что перевозки зерна с территории Украины по Черному морю в месяц составят от 2 до 5 млн тонн.

До этого замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.