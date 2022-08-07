Товарооборот России и Китая увеличился почти на 30% с начала года

Объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Отмечается, что экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.

Кроме того, объем торговли между странами за июль составил $16,79 млрд. При этом экспорт Китая составил $6,77 млрд, а импорт — $10,02 млрд.

Ранее не менее 40 китайских компаний приняли участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе бизнес-диалога обсуждалось, что к 2024 году страны планируют увеличить товарооборот до $200 млрд.

29 мая в МИД России также рассказали о планах по увеличению товарооборота с Китаем до $200 млрд.

Кроме того, директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев оценил зависимость будущего мировой экономики от отношений России и Китая как максимальную.