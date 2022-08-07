Mirror: жители Великобритании стали отказываться от домашних животных из-за инфляции

Рост цен на корм, услуги ветеринаров, игрушки для животных вынудили жителей Великобритании отказаться от питомцев. Об этом сообщило издание Mirror.

По информации СМИ, в этом году в благотворительную организацию Dogs Trust поступило 18 тыс. звонков от владельцев домашних животных, которые не могут позволить себе содержать питомцев. Отмечается, что это на 55% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Адам Клоуз из центра по приему животных The Trust заявил, что жители Британии вынуждены «выбирать между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки». В итоге центр переполнен домашними питомцами и такая ситуация наблюдается в центрах спасения животных по всему Соединенному Королевству.

30 июля газета The Guardian писала, что британцы с трудом покрывают расходы на захоронение или кремацию своих умерших домашних животных из-за роста цен в стране.

На прошлой неделе таблоид The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife написал, что жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции. Трудности испытывает каждая шестая семья. Они уменьшают затраты на гроб и цветы.

До этого сообщалось, что британцы стали отказываться от покупки дорогого мяса и рыбы из-за резкого роста цен.