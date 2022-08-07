Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МО РФ сообщило об уничтожении взвода орудий «Гиацинт-Б» и до 70 военных... 13:44
Минобороны: ликвидировано до 130 военных Украины при ударе по пункту... 13:41
США пообещали защитить Филиппины от «нападения» на фоне обострения... 13:40
Игрок ЦСКА Чалов признался, что хотел сам пробить пенальти в матче с «Факелом» 13:38
Минобороны России: власти Украины из-за потерь ВСУ направляют мобилизованных... 13:36
Дана Борисова заявила, что ее «загрузили препаратами» для лечения... 13:33
МО России сообщило об уничтожении под Николаевом 45 тыс. тонн боеприпасов... 13:26
Эндокринолог Королева рассказала, кому стоит есть поменьше арбузов и дынь 13:24
Журналистка Асламова заявила, что на допросах в Косово у нее выясняли... 13:22
Нижегородцы сообщают о преступной банде, которая грабит и избивает людей... 13:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Mirror: жители Великобритании стали отказываться от домашних животных из-за инфляции

close
100%
Pixabay

Рост цен на корм, услуги ветеринаров, игрушки для животных вынудили жителей Великобритании отказаться от питомцев. Об этом сообщило издание Mirror.

По информации СМИ, в этом году в благотворительную организацию Dogs Trust поступило 18 тыс. звонков от владельцев домашних животных, которые не могут позволить себе содержать питомцев. Отмечается, что это на 55% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Адам Клоуз из центра по приему животных The Trust заявил, что жители Британии вынуждены «выбирать между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки». В итоге центр переполнен домашними питомцами и такая ситуация наблюдается в центрах спасения животных по всему Соединенному Королевству.

30 июля газета The Guardian писала, что британцы с трудом покрывают расходы на захоронение или кремацию своих умерших домашних животных из-за роста цен в стране.

На прошлой неделе таблоид The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife написал, что жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции. Трудности испытывает каждая шестая семья. Они уменьшают затраты на гроб и цветы.

До этого сообщалось, что британцы стали отказываться от покупки дорогого мяса и рыбы из-за резкого роста цен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть