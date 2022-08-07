Антироссийские санкции ударили по чешскому производителю карандашей

Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor Hardtmuth заявил о проблемах из-за российских контрсанкций, передает Seznam Zpravy.

Как сообщил владелец компании Властислав Бржиза, продукция подорожает не менее чем на 15-20% из-за запрета России на вывоз древесины. Он отметил, что древесину ввозить из России больше нельзя, приходится закупать ее у Китая, который приобретает российское сырье, и везти через океан.

Бржиза заявил, что в настоящее время у компании есть преимущество, а именно фиксированные цены на энергоносители. Тем не менее глава Koh-i-Noor Hardtmuth также не стал делать прогнозы по поводу того, как рост цен повлияет на поведение покупателей и объемы производства.

Ранее сообщалось, что меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций.