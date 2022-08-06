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Yahoo News Japan: санкции против России ударили по суши-индустрии в Японии

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Санкции, введенные против России, а также ответные меры РФ стали причиной для кризиса суши-индустрии в Японии. Об этом пишет японское издание Yahoo News Japan.

Издание отмечает, что в стране резко подорожали самые распространенные ингредиенты суши — лосось и его икра. По словам автора публикации, японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала специальной военной операции осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над территорией России.

«Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции», — отмечается в статье.

Обозреватель подчеркивает, что средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 год составляла 1 595 иен (около $11), а средняя цена в июне текущего года — уже 2 040 иен (более $15).

«Из-за украинского кризиса и высоких цен на нефть произошел резкий скачок стоимости на все продукты питания. Само собой разумеется, что это явление коснулось и столь популярного блюда суши», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что итальянские семьи потратят в 2022 году на €8,1 млрд больше, чем годом ранее. На это повлиял рост цен, вызванный ситуацией на Украине.

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Санкции против России
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