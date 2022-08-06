Экс-министр ФРГ Габриэль считает, что газовая политика Германии «сводит потребителей с ума»

Текущая газовая политика правительства Германии «сводит потребителей с ума». Такое мнение выразил в Twitter экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль, комментируя возможное сотрудничество с Катаром по вопросам газовых поставок.

«Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии», — написал бывший вице-канцлер ФРГ, подчеркивая, что власти Германии «покупают очень дорогой газ на спотовом рынке и сводят потребителей с ума».

Комментарий относится к материалу онлайн-издания Focus о том, что Германия до сих пор не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.

Журнал Compact ранее писал, что в год среднее домохозяйство Германии потребляет около 10 тысяч кВт/ч, а после повышения стоимости топлива им придется увеличить расходы с 960 евро до 2002 евро, что может вызвать неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей.