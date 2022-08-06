Эрдоган заявил, что в вопросе использования карт «Мир» в Турции есть «серьезные подвижки»

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с журналистами по возвращении из Сочи заявил, что в вопросе по применению российских карт «Мир» на турецкой территории есть «серьезные продвижки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган рассказал, что обсуждал российскую платежную систему и ее работу в Турции с российским лидером Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, в Сочи была достигнута договоренность «о рубле». Он отметил, обмены в российской валюте «принесут деньги и в Россию, и Турцию».

«Также есть карта России «Мир». В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, которые приезжают из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкаре и Москве удалось договориться перейти на торговлю в рублях.

Также турецкий лидер по итогам переговоров в Сочи заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.