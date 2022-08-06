Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
WSJ: Запад хочет бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции... 14:53
В Херсоне начали обменивать водительские удостоверения 14:52
Два человека погибли в лобовой аварии в Чувашии 14:47
«Зенит» был бы в АПЛ в топ-5, а «Спартак» — лишь в Чемпионшипе... 14:37
Названы девять лучших производителей смартфонов 2022 года 14:36
В армии Израиля рассказали о продолжительности операции в секторе Газа 14:35
Юлия Ковальчук опубликовала фото с родителями, отметившими золотую свадьбу 14:30
Минобороны РФ: украинские бригады дезертируют в Николаевской области из-за больших... 14:28
В Выборге открылся кинофестиваль «Окно в Европу» 14:24
Экс-министр ФРГ Габриэль считает, что газовая политика Германии «сводит потребителей... 14:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эрдоган заявил, что в вопросе использования карт «Мир» в Турции есть «серьезные подвижки»

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с журналистами по возвращении из Сочи заявил, что в вопросе по применению российских карт «Мир» на турецкой территории есть «серьезные продвижки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган рассказал, что обсуждал российскую платежную систему и ее работу в Турции с российским лидером Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, в Сочи была достигнута договоренность «о рубле». Он отметил, обмены в российской валюте «принесут деньги и в Россию, и Турцию».

«Также есть карта России «Мир». В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, которые приезжают из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкаре и Москве удалось договориться перейти на торговлю в рублях.

Также турецкий лидер по итогам переговоров в Сочи заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть