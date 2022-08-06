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Производитель пивных банок Ball Corporation оценил потери из-за ухода из России в $435 млн

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Приостановка инвестиций и планы по продаже бизнеса в России привели к обесцениванию активов американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation, убыток компании составил $435 млн. Об этом говорится в отчете корпорации за II квартал 2022 года.

«Компания Ball провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», — указано в документе.

Отмечается также, что события на Украине и антироссийские санкции могут привести к дальнейшему обесцениванию активов. Согласно приведенным Ball Corporation данным, на российский рынок в 2021 году пришлось около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. Предприятия в России за этот период выпустили примерно 5% от 112,5 млрд произведенных компанией банок для напитков по всему миру.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas заявил о недополученной выручке в размере более чем 300 млн евро из-за коронавирусных ограничений в Китае и Вьетнаме, а также ухода марки из России.

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