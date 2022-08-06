Compact: жителей ФРГ ждут неразрешимые финансовые трудности из-за роста цен на газ

Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности. Об этом сообщает журнал Compact.

В публикации утверждается что компания RheinEnergie планирует повысить цены на газ более чем на 100%. Сейчас стоимость на топливо составляет 7,87 цента за киловатт-час. После повышения цена вырастет до 18,3 цента. В этом случае стоимость газа вырастет более чем в два раза.

Издание утверждает, что если в год среднее домохозяйство Германии потребляет около 10 тысяч кВт/ч, то после повышения стоимости на топливо им придется увеличить расходы с 960 евро до 2002 евро, что может вызвать неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о заполнении газохранилищ страны на 70%.

Согласно данным регулятора, сейчас газохранилища Германии заполнены на 70,39%. Прокачка газа по «Северному потоку» составляет 20% от максимальной мощности газопровода.

В Федеральном сетевом агентстве предупредили, что ситуация с газом остается напряженной, нельзя исключать ее ухудшения.