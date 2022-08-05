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Илон Маск заявил, что рецессия в США может продлиться пару лет

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John Raoux/AP

Рецессия в США может продлиться «пару лет» и оказаться достаточно мягкой. Такое мнение выразил основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast.

«Я думаю, что рецессия может оказаться достаточно мягкой и продлится пару лет. Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию», — сказал Маск.

Предприниматель допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем.

Накануне Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения в боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг территории Тайваня. Они продлятся до 7 августа. Маневры стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В начале августа ведущий Fox News Стив Хилтон заявил, что президент США Джо Байден привел американскую экономику к рецессии. Он отметил, что американский лидер с поразительной скоростью сумел превратить сильную экономику в слабую и застойную.

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