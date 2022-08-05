В СКЦ заявили, что ежемесячно с территории Украины возможно вывозить до 5 млн тонн зерна

Объемы перевозки зерна с территории Украины по Черному морю в месяц составят от 2 до 5 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение действующий в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ).

«С началом полномасштабной реализации инициативы (о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины) экспортные возможности трех портов (Украины) в месяц могут составить от более 2 млн тонн до 5 млн тонн», — говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что после транспортировки из Украины затем эту культуру поставляют потребителям по всему миру.

Ранее 5 августа замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл.

До этого в тот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может снизить план по продаже зерна за границу в 50 млн тонн в этом сельскохозяйственном году. Министр уточнил, что в ведомстве также видят риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн.