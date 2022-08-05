Более 50% иностранных продавцов приостановили работу в российских торговых центрах

В Российских торговых центрах (ТЦ) четверть зарубежных ритейлеров, которые арендовали помещения, решили полностью прекратить деятельность в России, еще половина приостановила работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании CORE.XP.

Для исследования аналитики проанализировали ситуацию в ТЦ в 10 российских городах с населением от 300 тыс. до более 1 млн человек.

«27% иностранных ритейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах решили прекратить свою деятельность в РФ, 51% ритейлеров приостановили работу», — говорится в материале компании.

Еще 22% компаний в настоящее время проводят реструктуризацию. Большинство брендов, которые приостановили деятельность — 70% — относятся к fashion-сегменту.

В начале июня издание РБК со ссылкой на данные Йельского института лидерства руководителей высшего звена написало, что с конца февраля каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность на российском рынке или полностью ушла с него.