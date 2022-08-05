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Правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации собственности РФ

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РИА «Новости»

Украинское правительство утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов собственности РФ на территории Украины. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте украинского кабмина.

«79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — отмечается в публикации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что российское имущество, которое планируется конфисковать, разделили на три категории. Первая категория — это имущество, принадлежащее российскому государству, вторая — активы, которые принадлежат подсанкционным гражданам и компаниям из РФ, в третью группу включены активы российских банков.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от России вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.

В посольстве РФ в Великобритании отметили, что заявления украинской стороны о передаче Украине трети имущества СССР за рубежом лишены оснований с точки зрения международного права.

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